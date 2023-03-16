Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, takımın başına eski yıldızlarından Okan Buruk'u getirdi.
Galatasaray'da yaprak dökümü 2 dünya yıldızı ayrılıyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sezon başında sürpriz transferler yapmıştı. Gelecek sezon için planlamalar yapan sarı-kırmızılı ekibin 2 dünya yıldızı ile yollarını ayıracağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Buruk'un görevine başlaması sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetim, ses getiren takviyelere imza attı.
Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.