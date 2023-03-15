Galatasaray sezona sürpriz transferlerle başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk o yıldızı çok istiyor! Bonservisi belirlendi
Galatasaray haberleri: Şampiyonluk yarışına büyük avantajla devam eden Galatasaray gelecek sezon için planlamalar yapıyor. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom, Devler Ligi'nde gruplara kalmak için elinden geleni yapacak. Yeni transfer ve kadroda olan yıldızlarını elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosunda olan futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini belirleri. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu her geçen gün güçlendirmek isteyen Cimbom, elindeki yıldızları da kaybetmek istemiyor.
Puan farkını açmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip Şampiyonluğa adım adım yürüyor.