GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk o yıldızı çok istiyor! Bonservisi belirlendi

Galatasaray haberleri: Şampiyonluk yarışına büyük avantajla devam eden Galatasaray gelecek sezon için planlamalar yapıyor. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom, Devler Ligi'nde gruplara kalmak için elinden geleni yapacak. Yeni transfer ve kadroda olan yıldızlarını elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosunda olan futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini belirleri. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 09:58