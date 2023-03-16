Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali bağımsızlığa kavuşturarak kulübün gelecek 25-30 yılını dizayn edecek gelir sağlayacaklarını söyledi.
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek müjdeyi verdi! Tam 2 milyar TL...
Galatasaray'da sezon başında kurulan kadro ve ortaya çıkarılan projeler fark yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise müjdeyi verdi. Özbek'ten 2 milyar TL'lik gelir açıklaması camiada heyecan yarattı. GS SPOR HABERLERİ
Dün Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazi ile ilgili beklentilerini dile getirdi: Florya projesi çok önemli.
En önemlisi TBB borçlarımızı ödeyeceğiz. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Florya'da 97 bin metrekareye kadar satılabilecek alan çıkıyor.