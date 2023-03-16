Bize ait 135-140 tane villa var. Hasılat paylaşımından sorumlu olduğumuz için maliyet artışları bizi ilgilendirmiyor. Kaça satıldığına bağlı olarak 140 villadan kasamıza girecek 2 milyar liranın üzerinde bir gelirimiz olacak. Zamana bağlı olarak bu meblağ yukarılara tırmanabilir tabii ki" ifadelerini kullandı.