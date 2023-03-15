Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray, bonservisi elinde olan Juan Mata'yı kadrosuna kattı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Juan Mata'ya sürpriz teklif! Gelecek sezon...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde transfer ettiği Juan Mata'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan İspanyol futbolcunun kalıp kalmayacağı merak edilirken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan deneyimli isme sürpriz bir teklif yapıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İspanyol futbolcu Dries Mertens'in yedeği olarak düşünülürken, bu nedenle fazla forma şansı bulamadı.
Ligde 11 maçta sahne alan 34 yaşındaki oyuncu, Fatih Karagümrük maçında 2. golü atan isim oldu.