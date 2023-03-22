GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Moussa Dembele'de 3 rakip birden! Transfer ve Mauro Icardi detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Sezon sonunda hücum hattında büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erecek. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, bu bölge için birçok yıldızın adı geçiyordu. Fransız basını, G.Saray'ın listesinde bulunan Moussa Dembele'yle sarı-kırmızılıların dışında Premier Lig'den 2, Ligue 1'den de 1 takımın istediğini yazdı. En ciddi rakip ise Fransa'dan. İşte son gelişmeler, transferdeki Mauro Icardi detayı ve o rakipler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)