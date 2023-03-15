Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan kritik tercih! Konyaspor maçı öncesi...
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un rakibi olacak. Zorlu mücadele öncesinde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için zor bir tercih yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek Beşiktaş'ın elinde olan galibiyet serisi rekorunu kırdı.
Sarı kırmızılılarda rekoru getiren isim yeni transfer Zaniolo oldu.