Galatasaray'da Okan Buruk'tan kritik tercih! Konyaspor maçı öncesi...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un rakibi olacak. Zorlu mücadele öncesinde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için zor bir tercih yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 06:40