Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe masadayken Galatasaray... Nicolo Zaniolo transferinde bomba iddia!
Devre arasında Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, İtalyan yıldızın menajeri ile görüştü. Ancak transfere noktayı koyamadı. İşte detaylar... | Galatasaray - Fenerbahçe haberleri
Cimbom, ara transfer döneminde de Serie A devi Roma'dan 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayıp Avrupa'da ses getirdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bu transferle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.