GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo formasını çevrimiçi müzayedesine bağışladı
Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, “Birlikte 1905” temalı formayı imzalayarak çevrimiçi müzayedesine bağışladı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.03.2023- 18:34
Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo hafta sonu oynanan Kasımpaşa mücadelesinde giydiği "Birlikte 1905" temalı formayı imzalayarak sarı-kırmızılıların başlattığı müzayedeye bağışladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken, bir de gol kaydetti.