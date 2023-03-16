GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo piyangosu! Gözden çıkarılan rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. 23 yaşındaki yıldız için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Sarı-kırmızılı takım ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve mücadelede İtalyan yıldız oyuna sonradan girip galibiyeti getiren golü kaydetti. Zaniolo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, son iddia ise İspanyol basınından geldi. İşte transfer etmek isteyen takım ve gözden çıkarılan rakam... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)