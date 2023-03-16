Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo piyangosu! Gözden çıkarılan rakam...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. 23 yaşındaki yıldız için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Sarı-kırmızılı takım ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve mücadelede İtalyan yıldız oyuna sonradan girip galibiyeti getiren golü kaydetti. Zaniolo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, son iddia ise İspanyol basınından geldi. İşte transfer etmek isteyen takım ve gözden çıkarılan rakam... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılı takım; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Zaniolo için G.Saray'ın kasasından oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli çıkarken, sonraki satışın karından Roma kulübüne yüzde 20 pay da verilecek.