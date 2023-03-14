Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: İngiliz gazeteciden Galatasaray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!
Galatasaray'ın sezon sonu için kadrosuna katmak istediği Roberto Firmino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcünün transferine dair İngiltere'den açıklama geldi. Team Talk'ta yer alan habere göre, Firmino'nun sarı kırmızılı takım hakkındaki düşüncesi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Cimbom şu ana kadar 24 karşılaşmada 60 puan alarak önemli bir istatistik elde etti.