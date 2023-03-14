TRANSFER HABERİ: İngiliz gazeteciden Galatasaray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!

Galatasaray'ın sezon sonu için kadrosuna katmak istediği Roberto Firmino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcünün transferine dair İngiltere'den açıklama geldi. Team Talk'ta yer alan habere göre, Firmino'nun sarı kırmızılı takım hakkındaki düşüncesi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 06:40