TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! 4 yıldız için dev operasyon

Bu sezon İtalya'da forma giyen 6 futbolcuyu transfer eden Galatasaray'da, sezon sonunda rota yine Çizme olacak. Transfer ettiği 6 isimden de iyi katkı alan sarı kırmızılılar, haziran ayıyla birlikte Angel Di Maria, Andrea Belotti, Roberto Gagliardini ve Alex Sandro için harekete geçecek. İşte Aslan'ın dev transfer operasyonunun ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 06:40