Galatasaray'da sezon sonu için transfer planlaması devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma! 4 yıldız için dev operasyon
Bu sezon İtalya'da forma giyen 6 futbolcuyu transfer eden Galatasaray'da, sezon sonunda rota yine Çizme olacak. Transfer ettiği 6 isimden de iyi katkı alan sarı kırmızılılar, haziran ayıyla birlikte Angel Di Maria, Andrea Belotti, Roberto Gagliardini ve Alex Sandro için harekete geçecek. İşte Aslan'ın dev transfer operasyonunun ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana İtalya Ligi Serie'da forma giyen 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.