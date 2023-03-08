TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın rotası Liverpool! Menajerler önerdi

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibe menajerler tarafından yıldız bir isim önerildi. Cimbom, Liverpool'lu yıldız için devreye girebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 06:40