Sezon başında ve ara transferde kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok...
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın rotası Liverpool! Menajerler önerdi
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibe menajerler tarafından yıldız bir isim önerildi. Cimbom, Liverpool'lu yıldız için devreye girebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre Liverpool'la olan kontratı sezon sonunda bitecek Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğini iddia etti.
Haberde Cimbom'un da yıldız oyuncu için iyi bir secçenek olabileceği vurgulandı.