Geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O yöneticiden flaş sözler! "Yusuf Demir Hırvat olsaydı..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Yusuf Demir'i renklerine bağlamıştı. Türk asıllı Avusturyalı yıldız sarı-kırmızılılarda istediği forma şansını bulamadı. Avusturya ekibinin yöneticisi Steffen Hofmann, 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım kadroyu baştan aşağı yenilerken, o dönemin en pahalı transferleri ise 6 milyon Euro ödedikleri Lucas Torreira ile Yusuf Demir oldu.
Rapid Wien'den kadroya dahil edilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takımda rekabetin gerisinde kaldı ve fazla süre şansı bulamadı.