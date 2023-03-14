Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Karşı karşıya geldiler
Son dakika transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. İki takım da sezon sonu ipi göğüslemek isterken, gelecek yılların hazırlıklarına da başladı. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların da istediği o isim için devreye girdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle kapatan G.Saray, 25. haftada ise Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım rakibini yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde rekor kırdı.