Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Karşı karşıya geldiler

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. İki takım da sezon sonu ipi göğüslemek isterken, gelecek yılların hazırlıklarına da başladı. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların da istediği o isim için devreye girdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)