GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı. Cimbom'da forma giyen yıldızlar için transfer iddiaları ortaya atılırken, son iddia ise Fransız basınından Sacha Boey için geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)