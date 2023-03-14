G.Saray taraftarı etkileyici, büyüleyiciydi" diye anlattı. Genç oyuncu maçla ile ilgili ise "Donk'un yaptığı hareket net kırmızı kartlıktı. Hakem nasıl kırmızı kart göstermedi, anlamadım. Topsuz alanda beni sakatlamak için vurdu" yorumunu yaptı.