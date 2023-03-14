Roma'nın yeni Totti'si, İtalyan Messi yakıştırmalarının yakın geçmişte yapıldığı Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine müthiş bir giriş yaptı. Zaniolo, 1-0 sona eren Kasımpaşa maçı sonrasında babasının doğum günü için Etiler'deydi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'dan ayrılık açıklaması! Sezon sonunda gidecek mi?
Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılı takım ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlarken, İtalyan yıldız oyuna sonradan girip takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadele sonrası 23 yaşındaki oyuncu yakın çevresine, sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Babası Igor'un 50. yaş günü nedeniyle Zaniolo, Cumartesi günü yemek yemeye gitti. İtalya'da yaşayan iş insanı Ali Güven, bu ülkede futbolculuğu döneminden de tanıdığı Igor Zaniolo ve ailesini misafir etti.
GOMİS'İN YAN KOMŞUSU OLDU
Hürriyet'in haberine göre; G.Saray Kulübü üyesi olan iki ismin de katıldığı yemekte Zaniolo, ilk maçta yaşadığı duygular, İstanbul'daki hayatı, kariyer planı ve Donk ile yaşadığı pozisyonla alakalı düşüncelerini de anlattı.