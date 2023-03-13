Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo Ada yolcusu! İtalya derken...
Devre arası transfer döneminde Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamış ve Avrupa'da adından söz ettirmişti. Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçında ilk resmi maçına çıkan İtalyan oyuncu, galibiyet golünü kaydetmiş ve rekor kırılmasını sağlamıştı. 23 yaşındaki oyuncuya İtalyan taliplerin olduğu bilinirken, Premier Lig devi de devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.