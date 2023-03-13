Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, teknik direktör Okan Buruk 8 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.
Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.