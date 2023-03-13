GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, teknik direktör Okan Buruk 8 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 11:08