TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları akın akın Türkiye'ye! İşte o isimler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken kulüpler aynı zamanda bir sonraki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü yıldızları takımlarına katmak isteyen başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olamk üzere sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuları ikna etmek istiyor. İşte Premier Lig'de, 3 büyüklerin ilgi duyduğu ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023- 13:04