Süper Lig'de şampiyonluk kadar transfer yarışları da dikkat çekiyor...
TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları akın akın Türkiye'ye! İşte o isimler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken kulüpler aynı zamanda bir sonraki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü yıldızları takımlarına katmak isteyen başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olamk üzere sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuları ikna etmek istiyor. İşte Premier Lig'de, 3 büyüklerin ilgi duyduğu ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular...
Özellikle son transfer döneminde hareketli, sıcak ve heyecanlandıran gelişmeler ile sonuçlar yaşandı...
Şimdi sırada ise sezon sonu bombaları var...