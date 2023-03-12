Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'da Nicolo Zaniolo çılgınlığı! "Tanıtımını golle yaptı"
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 kazandı ve rekor kırdı. İtalyan basını da, 23 yaşındaki oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.