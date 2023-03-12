GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'da Nicolo Zaniolo çılgınlığı! "Tanıtımını golle yaptı"

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 kazandı ve rekor kırdı. İtalyan basını da, 23 yaşındaki oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 12:07