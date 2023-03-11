Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 60 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa ise 25 puanla 13'üncü sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



33'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ çaprazda Boey'in topuğuyla içeri doğru çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu fakat meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası yayına düşen topu kontrol eden Torreira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.



40'ıncı dakikada Kerem'in sol kanattan uzun pasıyla hareketlenen Rashica, sağ çizgiye indikten hemen sonraki ortasına altıpas üzerinde Icardi bekletmeden vurdu fakat savunmaya da çarpan top kornere gitti.



41'inci dakika Kerem Aktürkoğlu'nun sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda, Icardi kafayla dönerek vurdu fakat kaleci Günay Güvenç topu kurtardı.



45+1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası arkasına sarkan Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.



57'nci dakikada Galatasaray karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo, iki rakibini geçtikten hemen sonra Rashica'ya pasını aktardı. Rashica topla ilerledikten sonra ceza sahası içerisine hareketlenen Zaniolo'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇ NOTLARI

STAT: Nef



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy



GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Torreira (Dk. 71 Berkan Kutlu), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 90 Gomis)



KASIMPAŞA: Günay Güvenç - Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 73 Hadergjonaj), Tirpan (Dk. 82 Aytaç Kara), Malsa (Dk. 72 Gholizadeh), Hajradinovic, Fall, Chouiar (Dk. 92 Ahmet Engin), Koita (Dk 82 Ali Sühan Demirel)



GOL: Dk. 57 Zaniolo (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Torreira, Nelsson, Zaniolo (Galatasaray), Malsa, Tirpan (Kasımpaşa)

GALATASARAY ÖZEL FORMAYLA SAHADA



Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrası afetzedelere yardımlar devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasına "Birlikte 1905" yazılı özel bir formayla ktı. Bu formanın satışından elde edilen gelirlerin de yardım kampanyası kapsamında deprem bölgelerine gönderileceği belirtildi.



Öte yandan Galatasaraylı oyuncular karşılaşma öncesi "Bu Destek Hiç Bitmeyecek" pankartı açtı.



ZANIOLO VE ADEKUGBE'NİN İLK RESMİ MAÇI



Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalya ekibi Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kattığı Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçında golle tanışan İtalyan oyuncu, 57'nci dakikada attığı golü sonrasında statta Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi. Öte yandan yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligden çekilen Hatayspor'dan ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Sam Adekugbe ise Nef Stadı'nda ilk kez parçalı formayı giydi.



GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA



Süper Lig'de 25'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de üst üste 14'üncü galibiyetini alarak lig rekorunu da kırdı. Sarı-kırmızılılar daha önce, yaşanan depremler sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'yı hükmen yenerken, Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki üst üste 13 galibiyet rekorunu kırmıştı.



SELÇUK İNAN İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI



9 yıl Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, eski takımına karşı teknik direktör olarak ilk kez rakip oldu. Bu sezon içerisinde Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevine getirdiği Selçuk İnan'ı karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla karşıladı. 2011-2020 yıllarında kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı formayla 15 kupa kazanan Selçuk İnan, 331 maçta görev alırken 59 gol atıp 64 de asist yaptı.