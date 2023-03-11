Galatasaray'da Okan Buruk Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu! "Bizim için rahat maç oldu"

Galatasaray'da Okan Buruk, 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için."

"Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz."

"Bu bana nasip oldu ama bu Galatasaray'ın kulüp olarak kırdığı bir rekor. Bir kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak. Fenerbahçe'nin 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup, bunu artırmak istiyoruz."

"Zaniolo'nun biraz daha süresi var. Bugün onun için büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor, kazanmak istiyor, tekrar milli takıma gitmeyi ve orada başarılı olmayı istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük."