Galatasaray'da Zaniolo Kasımpaşa maçının ardından konuştu: Daha iyi şeyler çıkaracağım

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Zaniolo'nun golüyle 1-0 kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Zaniolo açıklamalarda bulundu.

İŞTE İTALYAN YILDIZIN SÖZLERİ:

"Türkiye'ye belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birinde geldim. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Evsiz kalan insanlar oldu. Acılarımız hala çok yeni.

Giydiğim forma numarası, attığım gol Muhammed Emin için. Muhammed Emin, ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için.

Babama söz vermiştim, yarın da doğum günü. Bu golün ona bir hediye olmasını istedim. Hayata devam etmek zorundayız.

Kasımpaşa'ya iltifat etmek istiyorum, onlar çok iyi bir takım. Biz de iyi bir maç çıkardık. Bu benim ilk maçım, kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım."