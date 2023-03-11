Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli eldiven, "Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz. 11 yıldır buradayım, gerçekten çok mutlu anlar yaşıyoruz şu anda." dedi.