Galatasaray'da galibiyet 3'lüsü Nicolo Zaniolo'dan!
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.03.2023- 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.
Öte yandan galibiyet golünü kaydeden yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.