Galatasaray'da Sam Adekugbe Kasımpaşa maçı sonrası konuştu!
Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Adekugbe, "İlk maçımdan 3 puan aldık. Şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyoruz. Güzel bir maç çıkarttık" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.03.2023- 21:51
Taraftarlara seslenen Adekugbe "Ülke olarak üzücü bir duruma düştük. Duygusal olarak da yıpratıcı. Galatasaray derneklerinden desteklerine devam etmelerini istiyorum." dedi.
Ayrıca Sam Adekugbe "İlk maçımdan 3 puan aldık. Şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyoruz. Güzel bir maç çıkarttık." açıklamasını yaptı.