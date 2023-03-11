Cimbom yaz transfer döneminde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray transfere doymuyor! Sezon sonunda 2 bomba daha
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon sonu için transfer operasyonuna başladı. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, flaş 2 futbolcu için harekete geçti. İşte o isimler ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılı takımın öncelikli hedefi İlkay Gündoğan.
Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki maestronun Barcelona'ya gitmesi bekleniyordu.