Galatasaray transfere doymuyor! Sezon sonunda 2 bomba daha

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon sonu için transfer operasyonuna başladı. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, flaş 2 futbolcu için harekete geçti. İşte o isimler ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2023- 06:40