Süper Lig'in lideri Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mikel Arteta gözünü Aslan'ın yıldızına dikti!
Galatasaray transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın, sarı-kırmızılı takımda oynayan yıldız oyuncu için olumlu rapor verdiği yakında resmi bir teklifle Aslan'ın kapısını çalacağı ifade edildi. İşte Arteta'nın Galatasaray'dan gözüne kestirdiği yıldız oyuncu... (GS spor haberi)
Portekiz ve Fransa'dan talipleri olan 22 yaşındaki Fransız sağ bek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal de harekete geçecek.
SEZON SONU GÖRÜŞME
Sporting Lizbon ve Marsilya'nın radarındaki Sacha Boey için Arsenal sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor.