Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında sadece 1 dakika sahada kaldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan Galatasaray'ı neden seçti? İşte yanıtı...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Kaan Ayhan konusunda flaş gerçekler ortaya çıktı. İşte transferin perde arkası... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılı taraftarların performansını merakla beklediği deneyimli futbolcunun bu akşam Kasımpaşa karşısında daha çok süre alması beklentisi hakim.
Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Sassuolo kulübünden 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.