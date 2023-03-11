- Uzun yıllar Türkiye'den birçok kulüp Kaan Ayhan'ı istedi ancak Sassuolo bu teklifleri reddetti. Geçmişte neden reddettiler ve şimdi neden Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler?

Çünkü kulüp bu yıl farklı tercihler yaptı. Sassuolo, Gremio'dan alınan genç stoper Ruan Tressoldi'ye daha fazla şans vermeye karar verdi.