Galatasaray, Kasımpaşa'yı yendi ve Süper Lig'de tarihe geçti!

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Zaniolo kaydederken, bu galibiyet sonrası Aslan, Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golü 57. dakikada yeni transferi Zaniolo'dan geldi.

SÜPER LİG'DE REKOR GELDİ

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

13. GALİBİYET HÜKMEN

Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.

Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.