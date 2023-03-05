Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha harekatı! En iyi teklif...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar daha önce ilgilendiği bir isme resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimallerini göz önünde bulunduruyor.
Takvim'in haberine göre Cimbom, daha öncede gündemine gelen Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen için yeniden devreye girdiği belirtildi.