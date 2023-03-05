Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma iddialı bir giriş yaptı.
Zaniolo'dan Galatasaray'a fırtına gibi başlangıç! 'Yeniden dirildi'
Galatasaray'ın Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği Zaniolo, Alanyaspor ve İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan basını da İtalya yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2023- 09:21
G.Saray formasını ilk kez giydiği Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan yeni transfer Zaniolo, dün de İstanbulspor maçını boş geçmedi.