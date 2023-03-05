Zaniolo'dan Galatasaray'a fırtına gibi başlangıç! 'Yeniden dirildi'

Galatasaray'ın Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği Zaniolo, Alanyaspor ve İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan basını da İtalya yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 09:21