Deprem nedeniyle verilen ara sonrası Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım NEF Stadı'nda Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, ilk kez Süper Lig'de forma şansı buldu.
ZANIOLO İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün'ün yerine ikinci yarı oyuna girerek ilk Süper Lig deneyimini yaşadı. İtalyan yıldız, 57. dakikada kaydettiği golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
MUHAMMED EMİN ÖZKAN UNUTULMADI
Ayrıca Galatasaray NEF Stadyumu'nda Zaniolo'nun golü sonrasında, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden sarı-kırmızılı taraftar Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.