Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo ilk maçında golünü attı!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Nicolo Zaniolo, ilk kez Süper Lig'de forma şansı buldu ve golünü attı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2023- 20:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023- 20:35