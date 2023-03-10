G.Saray'dan depremzedeler yararına müzayede
G.Saray Kasımpaşa'ya hazır
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"Önemli bir galibiyet aldık" "Önemli bir galibiyet aldık" 23:44
G.Saray'dan depremzedeler yararına müzayede G.Saray'dan depremzedeler yararına müzayede 22:47
G.Saray Kasımpaşa'ya hazır G.Saray Kasımpaşa'ya hazır 21:08
"Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapılacak" "Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapılacak" 20:41
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