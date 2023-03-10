Galatasaray'a Van Aanholt piyangosu! İşte kasada kalan para

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un gelecek sezon da PSV'de kiralık olarak forma giyeceğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılıları büyük bir mali yükten kurtardığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 06:40