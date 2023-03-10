Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - 'Yeni Mesut Özil' Galatasaray'a! Almanlar üzerine titriyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına başladı. Genç isimlere yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekip gözünü Almanya'ya çevirdi. Cimbomi Mesut Özil'in 18'lik halini kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom, orta sahaya takviye yapmanın planlarını kuruyor.
Bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı hamleler için de şimdiden çalışmalara başladı.