Galatasaray, takımın göz bebeği Mauro Icardi'yi takımda tutmak için planlarını hazırlıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için kollar sıvandı! Takımda kalacak mı?
Galatasaray son dakika transfer haberleri... Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi için kollar sıvandı. Takımda tutulmak istenen Arjantinli yıldız için Cimbom, maaş pazarlığına şimdiden girdi. Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli forvetin maaşının bir kısmını sezon sonu takımdan satılan oyuncuların geliriyle karşılamayı düşünüyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Paris-Saint Germain'den kiralanan ve sezon sonunda Fransız ekibine dönecek Arjantinli golcünün yüksek maliyetini karşılamak için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.
PSG'nin yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu için pazarlık masasına oturulacak.