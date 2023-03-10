GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Transferde sıcak gelişme! Sacha Boey...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başından beri büyük performanslar gösteren Galatasaray'ın oyuncularına teklifler yağıyor. En çok teklif yağan oyuncuların biride Sacha Boey. Yıldız oyuncuya teklif etmeyen kulüpler de futbolcuyu radarına alıyor. Şimdi de Fransadan bir kulüp genç futbolcuya talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 15:13