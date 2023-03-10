Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Cimbom galibiyet için sahada! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini yenerek hem galibiyet serisini 14 maça çıkarmak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. İşte Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi son gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.