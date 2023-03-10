Galatasaray'da Erden Timur'un yönettiği kritik transfer süreci şekillenmeye başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bombayı patlattı!
Transfer çalışmalarına hız kaybetmeden devam eden Galatasaray yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Süper Lig'de lider olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Cimbom, dünya yıldızını transfer etmek istiyor. Galatasaray Başkanvekili olan Erden Timur, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Akşam'da yer alan habere göre; Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan, son büyük imzasını Galatasaray'a atıyor!
ERDEN TİMUR'DAN GALATASARAYLI TARAFTARLARA İLKAY GÜNDOĞAN SÜRPRİZİ
Dünya yıldızı İlkay Gündoğan ile temaslarda bulunan Erden Timur, yıldız oyuncunun önümüzdeki yaz itibarıyla boşa çıkmasını kaçırmak istemiyor.