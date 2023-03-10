GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur bombayı patlattı!

Transfer çalışmalarına hız kaybetmeden devam eden Galatasaray yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Süper Lig'de lider olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Cimbom, dünya yıldızını transfer etmek istiyor. Galatasaray Başkanvekili olan Erden Timur, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 10:26