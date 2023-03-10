GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a 20'lik kaleci! Bir talibi daha var...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a 20'lik kaleci! Bir talibi daha var...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur nokta atış hamleleri kadar gelecek adına da genç futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Buna göre listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 14:24