Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a 20'lik kaleci! Bir talibi daha var...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur nokta atış hamleleri kadar gelecek adına da genç futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Buna göre listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Erden Timur bir yandan nokta atış bir yandan gelecek adına önemli isimlerin peşine düştü.
Buna göre Galatasaray'da gündemde kaleci transferi öne çıktı.