Kasımpaşa'nın başarılı savunma oyuncusu Donk'tan Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte tecrübeli stoperin Arjantinli futbolcu hakkındaki sözleri... GS SPOR HABERLERİ
"Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var. Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız."
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine Hatay'da yakalanan Donk, takım olarak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gerçekten çok büyük bir felaketti. Bu tarz bir felaketi tecrübe ettiğinizde doğanın gücünü de görüyorsunuz. O anlarda ayakta kalıp kalmamak sizin elinizde olmuyor. Ben böyle hissettim. Çok şükür hayattayım. Ama o anı yaşadığımda sanki artık hayatımın sonuna gelmişim gibi hissettim."
"SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DA OYNARKEN DE ZATEN SAHA İÇİNDEKİ HOCALIĞI YAPAN BİR OYUNCUYDU"
Selçuk hocayı uzun zamandır tanıyorum. Aslında benim için çok büyük bir farklılık değil. Çünkü Galatasaray'da oynarken de zaten saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu. O yüzden şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Her zaman doğru örnek oldu.
"GALATASARAY FAVORİ ÇÜNKÜ OLDUKÇA İYİ BİR KADROSU VAR"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Donk, "Aslında Süper Lig'e geldiğimden bu yana son 10 senedir şampiyonlar genelde son üç maçta belli oluyor. Tabii ki Galatasaray her zaman favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. O yüzden hala Galatasaray bir numaramdır.
"ICARDI, DÜNYADA BİTİRİCİLİK KONUSUNDA YÜZDE OLARAK EN İYİ BİTİRİCİLERDEN BİR TANESİ"
Icardi'yi izlediğimizde şunu söylemem mümkün. Icardi, dünyada bitiricilik konusunda yüzde olarak en iyi bitiricilerden bir tanesi. O yüzden çok fazla şans veremeyiz çünkü bu şansları yakaladığında gole çevirme oranı çok yüksek.