Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine Hatay'da yakalanan Donk, takım olarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gerçekten çok büyük bir felaketti. Bu tarz bir felaketi tecrübe ettiğinizde doğanın gücünü de görüyorsunuz. O anlarda ayakta kalıp kalmamak sizin elinizde olmuyor. Ben böyle hissettim. Çok şükür hayattayım. Ama o anı yaşadığımda sanki artık hayatımın sonuna gelmişim gibi hissettim."