GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk rekor peşinde! 1959-1960'dan sonra...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de 25. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk için bu mücadele ayrı bir öneme sahip. Buruk'un takımı bu maçtan galip ayrılırsa Süper Lig'den görülmemiş rekora imza atacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 10:57