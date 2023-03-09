Galatasaray'da yükselen grafik sürmeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk rekor peşinde! 1959-1960'dan sonra...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de 25. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk için bu mücadele ayrı bir öneme sahip. Buruk'un takımı bu maçtan galip ayrılırsa Süper Lig'den görülmemiş rekora imza atacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yükselen grafik sürmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetimindeki inanılmaz performansını sürdürmeye devam etmek istiyor.
Yeni yönetimle birlikte Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna da Okan Buruk getirilmişti.