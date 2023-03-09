Ara transferde Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray Haji Wright için temas kurdu ancak Antalyaspor'la anlaşamadı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray rakamda diretiyor! Mostafa Mohamed'in opsiyonu ödenmezse...
Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi yaşanıyor. Fransız ekibi Nantes'te kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü, satın alma opsiyonu bulunuyor. Cimbom, opsiyonda pazarlık yapmak isteyen Nantes'a kapıları kapattı. Fransızlar opsiyonu ödemezlerse Mostafa sarı-kırmızılılara geri dönecek. İşte detaytlar... | Galatasaray haberleri
Kiralık Icardi'de opsiyon bulunmuyor ve Gomis'in sözleşmesi de bitiyor.
Nantes'a kiralık giden Mostafa Mohamed'in performansı ise yakından izleniyor.