TRANSFER HABERİ: Galatasaray Patrick van Aanholt'u 1 sezon daha PSV'ye kiraladı!
Galatasaray, Patrick van Aanholt'un 2023-2024 sezonu sonuna kadar PSV'ye kiralandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.03.2023- 19:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023- 19:26
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.