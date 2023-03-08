Galatasaray'dan Dries Mertens, Fernando Muslera ve Fredrik Midtsjö açıklaması!

Galatasaray Dries Mertens, Fernando Muslera ve Fredrik Midtsjö’nün son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü Dries Mertens, Fernando Muslera ve Fredrik Midtsjö'nün son durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte sarı kırmızılılardan yapılan o açıklama:

"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı. Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."