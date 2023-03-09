Süper Lig'in lideri Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa konstantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Anderson Talisca'dan vazgeçmiyor! Yönetim ve menajeri...
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, haziran ayında yapacağı transferler için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar listesine eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı almıştı. Cimbom, Brezilyalı orta sahanın menajeriyle yeniden görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom ara transfer döneminde de iddialı hamlelerini sürdürdü.