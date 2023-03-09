Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Barcelona'dan Inaki Pena kararı! Galatasaray ve transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Gelecek planlamalarını da yapan teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera'nın yedeklenmesini istemişti. 49 yaşındaki çalıştırıcı Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Inaki Pena'yı listesine eklemişti. İspanyol basını, Inaki Pena konusunda Katalan devinin karar verdiğini açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle kapatan G.Saray, 25. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak ve rekor için sahaya çıkacak.