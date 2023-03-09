Geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitti.
Lucas Torreira'ya büyük övgü! "Galatasaray'da rüya sezonunu yaşıyor"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. İngiliz basını 27 yaşındaki oyuncuyla övgüyle bahsederken, Galatasaray'da rüya gibi bir sezon yaşadığını ifade etti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım kadroyu baştan aşağı yenilerken, o dönemin en pahalı transferleri ise 6 milyon Euro ödedikleri Lucas Torreira ile Yusuf Demir oldu.
Arsenal'den kadroya dahil edilen Torreira, gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.