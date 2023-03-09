Akşam'ın derlediği habere göre; Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Rekor ücretle
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği yüksek performans nedeniyle talipleri artıyor. Genç mili futbolcuya Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif var. Gelen teklifler ile Kerem Aktürkoğlu rekor bedelle transfer olabilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen oyuncuya gelen teklifler beklenen seviyede olmayınca Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalmıştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ OCAK AYINDA DA YATTI
İtalyan devi Milan, milli futbolcumuz için 8 milyon euroluk teklifini Sarı-Kırmızılılara iletti. Rakamı düşük bulan Galatasaray, teklifi anında reddetti.